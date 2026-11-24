Congresistas de distintas bancadas se reunieron este martes en la Casa de la Constitución, espacio creado por el abogado Mauricio Pava y otras voces que buscan resguardar la Constitución de 1991, para discutir la posibilidad de presentar un proyecto de acto legislativo que le ponga candado a la Carta Magna.

El proyecto buscaría aumentar las mayorías necesarias para aprobar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

La propuesta fue discutida durante un desayuno de trabajo en la Casa de la Constitución, y asistieron Julio César Triana, de Cambio Radical; Heráclito Landínez, del Pacto Histórico; Mauricio Toro, de la Alianza Verde, y Carlos Meisel, del Centro Democrático.

Es de recordar que actualmente, el artículo 376 de la Constitución establece que la ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras, es decir, mayoría absoluta.

La iniciativa busca impulsar un proyecto de acto legislativo para elevar ese requisito a una mayoría calificada, lo que haría mucho más difícil convocar una Constituyente.

El representante de Cambio Radical Julio César Triana respaldó la propuesta y aseguró: “Pongámonos de acuerdo en poner un salvaguarda, un candado a la Constitución. Yo sí le jalo a que no se reforme la Constitución con la mayoría que tenemos”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel señaló: “Este país necesita esos pequeños mensajes en medio de tantas diferencias que tenemos y que vamos a seguir conservando”.