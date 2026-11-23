Consejo de Estado pide a De la Espriella abstenerse de descalificar a quienes siguen movimiento woke. Getty Images/Colprensa

La decisión del alto tribunal se produjo luego de analizar las declaraciones del mandatario, quien durante una intervención dedicó varios minutos a cuestionar el denominado ‘wokismo’, una expresión utilizada para referirse, de manera crítica o despectiva, a corrientes y reivindicaciones progresistas.

En ese pronunciamiento, De la Espriella calificó esta corriente como una amenaza para el país. “El ‘wokismo’ es uno de los grandes cánceres que amenaza la unidad nacional y la sociedad colombiana”, afirmó. También sostuvo que esta ideología ha llevado las discusiones sobre género y las interpretaciones identitarias a distintos espacios de la cultura y de la sociedad.

Frente a estas declaraciones, el Consejo de Estado le exhortó a abstenerse de emitir pronunciamientos que desacrediten, discriminen, estigmaticen o presenten como una amenaza a personas por sus convicciones ideológicas o de pensamiento. La restricción cobija tanto sus actos oficiales como las manifestaciones públicas que difunda a través de sus propios canales, los de la Presidencia o los de otras entidades estatales.

El fallo también incluye una advertencia al Ministerio de Cultura para que no aplique criterios de exclusión en sus convocatorias, programas de estímulos, becas, contratos o administración de espacios culturales, cuando estos se fundamenten en prejuicios relacionados con el género, la orientación sexual, las creencias o la cultura de las personas.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Cultura retirar de sus canales institucionales los videos de la intervención cuestionada. Las entidades tendrán un plazo de cinco días para cumplir con esta instrucción.