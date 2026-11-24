El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Villavicencio para liderar acciones frente al atentado con carrobomba contra la sede de la Gobernación del Meta en la madrugada de este 24 de noviembre. Desde allí responsabilizó a Antonio Medina, de las disidencias de las Farc, por el ataque que dejó más de 20 heridos.

“El bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable. Vamos a ir tras él y lo haremos pagar con sangre todo el daño y el terror que está sembrando. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando (…). Los vamos a acabar con la ayuda de Dios y el respaldo de la fuerza pública”, indicó.

Pidió confianza al pueblo colombiano sobre las acciones que se adelantan contra las disidencias y demás grupos armados. “No podemos dejar que la criminalidad haga lo que se le de la gana”.