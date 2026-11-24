Mucho rechazo en el Gobierno generó el atentado contra la Gobernación del Meta, que dejó al menos 23 heridos y 500 propiedades afectadas.

La advertencia desde el Gobierno es que no dejarán impune el atentado, por el que ofrecen una recompensa de hasta $150 millones por los responsables del ataque.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió a los atentados que se han registrado en Cúcuta, el Cesar y Villavicencio, y anunció que desde el Gobierno van a entregar recompensas a los ciudadanos que suministren información que permita frenar este tipo de hechos violentos.

“La cooperación ciudadana es clave para anticiparnos a las intenciones terroristas, para salvar vidas, para impedir los ataques y poder neutralizar a los criminales. El Gobierno dará recompensas por esa información”, dijo.

El jefe de la cartera política del país, dejó claro en que el Gobierno no se dejará amedrentar por este tipo de actos y que las Fuerzas Militares van a responder con contundencia: “Nuestra Patria no se somete. Ni un milímetro para el terrorismo”.