Dólar HOY 2 de octubre 2026 en Colombia: la divisa cierra la semana a la baja

El dólar estadounidense es la divisa más recurrente en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Así pues, la variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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Cambio de dólar a peso colombiano

El dólar inicia este 2 de octubre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.307,73 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 01 de octubre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera mantiene la tendencia a la baja frente a la moneda local.

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Casa de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para está jornada las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.410 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.410 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.300 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.300 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Además es importante recordar que pese a que en ciertas ciudades del país no se registra un valor exacto para la tasa de cambio, eso no significa que no se estén llevando a cabo las actividades de cambiarias.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia este viernes 02 de octubre con una tasa de cambio equivalente a $2.306,66 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un incremento de $6,94 pesos colombianos y una variación del 0.30%.

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Dólar canadiense a peso colombiano

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa inicia la jornada con una cotización de $2.325,31 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $1,56, equivalente al 0,07%, manteniendo una tendencia positiva en el mercado de cambio para la moneda nacional.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 89,22 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una baja de 4,20%. Para hoy 2 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 93,30 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 88,03 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 99,33 dólares, lo que representa un decrecimiento del 2,89% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 103,98 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 98,77 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para está jornada, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 87.082,2 dólares, lo que representa una variación de 3.162,3 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 3,75%.

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