Precio del dólar HOY 6 de agosto 2026 en Colombia: la moneda nacional continúa tomando fuerza

Imagen de los billetes colombianos tomada de Getty Imagenes (Autor: Andrzej Rostek) // Imagen de las personas tomada de Getty imagenes (Autor: Arctic-Images) // Imagen de los dólares tomada de Getty Imagenes (Autor: Kativ)

El dólar estadounidense es la moneda predilecta para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar y combustibles y transporte. Así pues, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

Le puede interesar: César Arias será el director de Crédito Público del MinHacienda en gobierno De la Espriella

El dólar HOY en Colombia

El dólar inició la jornada de este jueves 06 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.179,4 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Dólar HOY en casas de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C.: Compran a $3.340 - Venta a $3.390

Compran a $3.340 - Venta a $3.390 Medellín: Compran a $3.360 - Venta a $3.500

Compran a $3.360 - Venta a $3.500 Cali: Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Compran a $3.200 - Venta a $3.350 Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.290 - Venta a $3.340

Compran a $3.290 - Venta a $3.340 Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Más información: SIC multa a Central Cervecera por presuntas fallas en campañas para hinchas de Millonarios

Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.665,80 pesos colombianos. En comparación con el reporte anterior, la divisa registró una baja de $15,43 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.42%.

Lea más: MinHacienda presentó su carta de renuncia y aseguró que “faltó tiempo para culminar la tarea”

Peso mexicano a peso colombiano

El peso mexicano es la moneda oficial de México y una de las divisas más antiguas y negociadas de América Latina e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $184,27 pesos colombianos. Lo que, en comparación a datos anteriores, representa una baja de $0,78 pesos colombianos y una variación del -0.43%.

Le puede interesar: MinHacienda designado anunció que recorte del gasto público deberá ser de, al menos, $20 billones

Dólar canadiense a peso colombiano

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.268,84 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $1,18 pesos, equivalente al 0,05%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

Más información: Puntaje D21 en el RUI: Significado, explicación y subsidios a los que aplica según el Sisbén 2026

Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 76,22 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 1,33%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 76,83 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 74,61 dólares.

Más información: SuperSolidaria consolidó histórico repunte financiero: tiene superávit de $12.790 millones en 2025

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 80,94 dólares, lo que representa un incremento del 1,88% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 81,40 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 78,55 dólares.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: