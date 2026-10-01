Devolución IVA a híbridos y eléctricos: DIAN anunció medidas por “cuello de botella” en solicitudes

Aunque en Colombia los propietarios de carros híbridos y eléctricos pueden obtener la devolución del IVA del 5 % frente al precio de compra de estos vehículos, usuarios y entidades encargadas de este trámite vienen reportando lo que han convenido calificar como un “cuello de botella” para el procesamiento en la DIAN.

Ante esta circunstancia, a través de un comunicado, la entidad reconoció las dificultades que se vienen presentando para los contribuyentes y anunció una serie de medidas para el crecimiento extraordinario de estas solicitudes.

¿Por qué se presentó el “cuello de botella” en la devolución del IVA?

De acuerdo con la DIAN, el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos fue superior al previsto según las proyecciones iniciales que la entidad desarrolló con base en los comportamientos económicos y de consumo que se han registrado en años anteriores.

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La institución aduanera señaló que el universo de vehículos que tenía derecho a obtener este beneficio pasó de 19 unidades en 2024 a cerca de 92.000 en la actualidad, para un incremento del 484 %, exigiendo ajustes en la capacidad de trámite.

¿Cuáles son las medidas que anunció la DIAN para devolución del IVA?

Entre las medidas adoptadas para solventar los inconvenientes con la devolución del IVA para híbridos y eléctricos se encuentran:

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Asignación de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga : La DIAN afirma que entre agosto y septiembre se asignaron más de 6.600 citas, pasando de 422 a más de 1.300 semanales hacia finales de septiembre.

: La DIAN afirma que entre agosto y septiembre se asignaron más de 6.600 citas, pasando de 422 a más de 1.300 semanales hacia finales de septiembre. Ampliación de capacidad operativa en direcciones seccionales de Medellín y Bucaramanga: Se busca incrementar el número de citas disponibles en estas ciudades.

Se busca incrementar el número de citas disponibles en estas ciudades. Modificación del esquema de liberación de citas: Serán distribuidas en diferentes franjas horarias a lo largo del día, para impedir que bots o herramientas automatizadas ocupen los espacios disponibles.

Serán distribuidas en diferentes franjas horarias a lo largo del día, para impedir que bots o herramientas automatizadas ocupen los espacios disponibles. Mecanismo para disminución de inadmisiones por diligenciamiento incorrecto del Formato 010 a través de un formulario electrónico que facilita la radicación de solicitudes.

por diligenciamiento incorrecto del Formato 010 a través de un formulario electrónico que facilita la radicación de solicitudes. Pilotaje de una herramienta de inteligencia artificial: Según la DIAN, permitirá reducir a aproximadamente 15 minutos el proceso de validación inicial de los documentos y será probada en la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín para su posterior implementación gradual en el resto del país.

Tenga en cuenta que, para el resto del país, los contribuyentes no deben solicitar cita, sino enviar la documentación al correo electrónico de la dirección seccional de la DIAN de su domicilio fiscal. Consulte los correos en esta dirección: https://www.dian.gov.co/Prensa/Documents/Buzones_recepcion_solicitudes_devolucion_manual.pdf

¿Hasta cuándo se puede pedir la devolución del IVA de vehículos híbridos y eléctricos?

La DIAN recalcó que el derecho a recibir este beneficio no se pierde a raíz de estas demoras en el agendamiento y existe un plazo de hasta cinco años para llevar a cabo la solicitud.

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