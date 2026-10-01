Capturan en Medellín a alias JP, por narcotráfico hacia Europa

Capturan en Medellín a narcotraficante con enlace a las disidencias de las Farc. Foto: Cuarta Brigada.

Medellín

Un hombre conocido con el alias de JP, requerido por las autoridades judiciales de Perú y señalado de tener presuntos vínculos con una red de narcotráfico de alcance internacional, fue capturado en el barrio El Poblado, en Medellín.

El operativo fue adelantado por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, alias JP estaría relacionado con actividades de adquisición y comercialización de clorhidrato de cocaína producido en la zona fronteriza entre Colombia y Perú.

Las investigaciones también lo vinculan con integrantes de la Estructura Carolina Ramírez, perteneciente a las disidencias de las Farc asociadas a alias Iván Mordisco y al denominado Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez.

“Según la información entregada por el Ejército, el capturado habría participado en actividades relacionadas con las economías ilícitas de esta estructura y tendría conexiones con la denominada Alianza del Perú, señalada de participar en operaciones de delincuencia organizada transnacional”, señaló el Teniente Coronel Jerson Fabián Tapias Agudelo, comandante Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá.

Las autoridades sostienen que esta organización estaría involucrada en el envío y transporte de cargamentos de cocaína desde territorio peruano con destino a países de Europa.

Otros detalles

Alias JP era requerido por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en Perú, por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado.

Tras su captura en Medellín, las autoridades avanzan en los procedimientos judiciales correspondientes para atender el requerimiento efectuado por la justicia peruana.

El Ejército Nacional indicó que la operación hace parte de las acciones desarrolladas de manera conjunta con las autoridades judiciales para afectar las estructuras dedicadas al narcotráfico y las redes criminales con operaciones transnacionales.