Consejo de Seguridad de la ONU tendrá tres reuniones sobre Colombia, esto se discutirá

La presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante octubre estará presidida por Grecia. La representación griega ya presentó la agenda para octubre que se centrará en Inteligencia Artificial, seguridad y niñez. Entre el calendario se incluyen tres sesiones sobre Colombia.

Sobre Colombia

Luego de la situación de Oriente Medio, Colombia será el tema de mayor discusión en el Consejo de Seguridad pues serán tres sesiones distribuidas en dos días: las primeras dos serán el lunes 12 de octubre y la tercera será el viernes 30 de octubre.

La primera reunión será una sesión informativa en la que se presentarán informes de agencias de la ONU u organizaciones oficiales sobre la situación del país. Esta sesión tiende a ser pública, aunque podría ser privada.

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La segunda reunión será una ‘consulta oficiosa’, de carácter privado, en la que los 15 miembros del Consejo negociarán sobre las resoluciones que se propongan sobre Colombia y establecer ‘líneas rojas’ sobre qué se puede aprobar y qué no.

La tercera reunión será de adopción. En esta sesión pública, los 15 miembros del Consejo votarán formalmente para aprobar o rechazar un proyecto de resolución o declaración sobre Colombia.

Se prevé que esta adopción sea la reunión trimestral sobre Colombia para definir la renovación del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. El mandato de esta misión se vencerá el 31 de octubre.

Las tecnologías emergentes

La embajadora griega ante Naciones Unidas, Aglaia Balta, confirmó que el 29 de octubre, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, presidirá una sesión del órgano de seguridad sobre tecnologías emergentes aplicadas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, con especial énfasis en la seguridad marítima, en un contexto de inseguridad por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“El debate tendrá como objetivo determinar cómo el uso óptimo y responsable de las nuevas tecnologías puede reforzar las capacidades existentes. Así mismo, se abordará cómo proporcionar herramientas innovadoras para hacer frente a las amenazas cambiantes a la paz y a la seguridad internacionales”, explicó la embajadora.

Infancia y conflictos armados

El ministro de Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis, dirigirá dos debates, uno sobre infancia y conflictos armados, el día 26 de octubre, con motivo del trigésimo aniversario de la adopción de este mandato; y otro sobre Mujeres, Paz y Seguridad, el 27 de octubre, en el que está previsto que intervenga el secretario general, António Guterres.

Además, durante la presidencia griega también se celebrará un debate abierto sobre Oriente Medio, el 15 de octubre, y la sesión anual sobre la cooperación entre la ONU y la Unión Africana.

Estrecho de Ormuz. Foto: Getty Images / Eva Sanabria Ampliar Estrecho de Ormuz. Foto: Getty Images / Eva Sanabria Cerrar

Mes clave para definir próximo secretario

La embajadora indicó que, durante el mes de octubre, el Consejo de Seguridad necesita avanzar en la elección del nuevo secretario general y “quizá incluso llegar a un acuerdo”.

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“Hemos reservado un par de franjas horarias para las votaciones decisivas de la selección, en la primera y en la segunda mitad del mes”, apuntó Balta, sin dar fechas exactas.

El órgano ya ha celebrado cuatro sondeos no vinculantes sobre los candidatos, así que se espera que en este mes se avance al siguiente formato de votación en el que los países con derecho a veto votan en una papeleta de color diferente, lo que permite saber quién quedaría fuera de la carrera.