“América Latina vive un periodo muy difícil”: director de cine Costa-Gavras en 6AM W

Desde el Festival de Cines Latino de Biarritz, 6 AM W de Caracol Radio habló con el director de cine Konstantinos Gavras, conocido como Costa-Gavras y autor de películas como ‘Z’ (1969), ‘Estado de sitio’ (1972) y ‘Desaparecido’ (1982).

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El ganador del Óscar, BAFTA, Globo y Palma de Oro se ha caracterizado por el compromiso político y de denuncia expresado en su cinematografía y desde esa postura habló con 6AM W de Caracol Radio sobre su pasión por el cine y su lectura de la geopolítica actual.

¿Qué significa hacer una película, un acto político o un acto educativo?

Costa-Gavras: “Para mí, hacer un filme es ante todo una pasión… es una pasión, un amor con respecto a una situación, o a un hombre o a una mujer para contar su historia, pero también es una pasión por el espectador; para un espectador que no conozco porque son numerosos y diferentes en todo el mundo, y para respetar su comprensión, para no engañarlos desde el momento en el que cuento historias que tienen una base real en la sociedad".

¿Qué le diría a los jóvenes realizadores y espectadores cuando pasamos de ver cine en teatros a la televisión y ahora a los teléfonos?

C-G: “Yo pienso que la mejor manera de ver el espectáculo es en el cine, en el teatro, porque primero decidimos ir a ver una película, hablamos de lo que vamos a ver, vamos a verlo y somos muchos, y no conocemos a los otros espectadores, y reaccionamos todos juntos sobre las mismas historias; hay una relación completamente diferente que se crea en una sala de cine. Salimos del cine y hablamos de la película, de lo que nos gustó o no. Mientras que en la televisión estamos solos en casa”.

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“Y lo peor de todo es verlo en el teléfono; es una barbaridad terrible, porque tenemos actores, gastamos mucho dinero para una película y no vemos más que cosas pequeñitas y a veces ni se ven. Me acuerdo cuando era estudiante, íbamos a la universidad, tomábamos el autobús, tardábamos una hora o media hora para llegar y todo el mundo tenía un libro; hoy todo el mundo tiene un teléfono”.

¿Qué opina del momento que viven Europa y América Latina con la extrema derecha y Donald Trump?

C-G: “América Latina vive un periodo muy difícil, pero no solamente ella, también Europa. Tenemos un movimiento general del extremismo, de lo que llamamos una extrema derecha que es un conservadurismo absoluto donde la democracia no tiene ningún sentido si no es cada quien por sí mismo, donde el dinero juega el rol principal y Estados Unidos, Trump, apoya a esos dirigentes, y no sé cuánto va a durar, pero es peligroso y no sé en Europa qué va a pasar mañana, particularmente en Francia”.

¿Está trabajando en alguna película?

Costa-Gavras: “Estoy trabajando en un guion, estoy intentándolo terminar y, cuando lo haga, haré la película”.

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