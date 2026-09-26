Programa Mompox Inteligente, destacado durante asamblea de la ONU en Nueva York

El nombre de Mompox llegó hasta uno de los escenarios más importantes del mundo. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que el modelo de formación tecnológica que se desarrolla en este municipio fue presentado como ejemplo de transformación y oportunidades para las nuevas generaciones durante el discurso del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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En su intervención, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, puso como ejemplo a un maestro de Mompox que enseña a sus estudiantes herramientas tecnológicas del siglo XXI, en el marco de la apuesta del país por formar jóvenes en áreas como robótica, ciencia de datos, ingeniería y las nuevas economías.

Para el gobernador Yamil Arana, que Mompox haya sido mencionado ante cientos de jefes de Estado representa un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en el territorio para cerrar brechas digitales y llevar oportunidades de formación tecnológica a los estudiantes.

“Mompox, ejemplo ante el mundo. En el discurso leído por el vicepresidente José Manuel Restrepo en la Asamblea General de la ONU, nuestro modelo de formación en tecnología desarrollado con MinTIC en la Tierra de Dios ha sido destacado ante cientos de jefes de Estado. Colmenas Digitales, robótica e innovación, al servicio de los estudiantes en ambientes pedagógicos totalmente dotados. Para nuestra gente, ¡lo mejor!”, señaló el gobernador Yamil Arana.

Mompox Inteligente: tecnología para transformar el territorio

La experiencia educativa hace parte de una apuesta más amplia por convertir a Mompox en un territorio inteligente, conectado e innovador: ‘Mompox Inteligente, Digital y Conectado’, iniciativa desarrollada de manera articulada entre el Ministerio TIC, la Gobernación de Bolívar y el municipio.

El programa busca aprovechar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los habitantes, fortalecer la economía local y el turismo, ampliar la conectividad y generar nuevas capacidades digitales, sin perder la identidad histórica y patrimonial de Mompox.

Entre sus componentes se encuentran zonas Wi-Fi gratuitas, puntos Smart, sistemas de videovigilancia, sensores ambientales, un centro de monitoreo, herramientas digitales para el turismo y conectividad para hogares rurales. El proyecto también contempla procesos de formación y apropiación tecnológica para que la infraestructura se traduzca en capacidades y oportunidades para la comunidad.

Uno de los componentes que conecta directamente esta estrategia con las instituciones educativas son las Colmenas Digitales, concebidas como ecosistemas de formación dotados con tecnología, conectividad y herramientas para desarrollar habilidades digitales. La iniciativa se ha desplegado en instituciones de zonas rurales de Mompox y contempla formación en áreas como inteligencia artificial y robótica, además de capacitación de docentes como multiplicadores del conocimiento.

Una apuesta que ya tiene reconocimiento nacional

La transformación digital de Mompox ya había recibido reconocimiento internacional. En 2025, ‘Mompox Inteligente, Digital y Conectado’ obtuvo un Smart City Innovator Award, en reconocimiento a una iniciativa que articula tecnología, patrimonio, inclusión social, sostenibilidad y desarrollo económico.

El proyecto contempla, entre otros componentes, la conectividad de más de 4.300 hogares rurales, 14 zonas Wi-Fi, puntos Smart, videovigilancia, monitoreo ambiental y herramientas digitales para fortalecer el turismo y la economía local.

De esta manera, la referencia a Mompox en la Asamblea General de Naciones Unidas se suma a los reconocimientos que ha recibido el municipio por su proceso de transformación digital y pone en el escenario internacional una experiencia que, desde Bolívar, busca que la tecnología sea una herramienta concreta para abrir oportunidades a niños, jóvenes, docentes, emprendedores y comunidades.

Para el Gobierno de Bolívar, el reto es seguir llevando “lo mejor” a los territorios: conectividad, conocimiento, innovación y herramientas para que los estudiantes puedan prepararse para las oportunidades de la economía del futuro.