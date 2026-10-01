Se filtran audios de Daniel Sancho pidiendo 100.000 euros a su madre para comprar su libertad

En los audios que se han filtrado, Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, habla con su madre, Silvia Bronchalo, alrededor de octubre de 2025, y le pide dinero para pagar a intermediarios que logren su salida de la cárcel o al menos mejorar sus condiciones en ella.

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Bronchalo le manifiesta que sí tiene el dinero y Sancho le pide que viaje lo antes posible a Tailandia, porque así estaría fuera de la cárcel el 15 de noviembre. Luego de la publicación de dichos audios, la madre de Sancho ha manifestado que se encuentra “muy enfadada” y que estos están manipulados, porque sólo “ha sido una conversación privada entre una madre y un hijo desesperado y que está en prisión”.

Este plan no fue ejecutado y Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua, tras desestimar los recursos interpuestos por sus abogados. También se le condenó al español a pagar una indemnización a la familia de Arrieta por 107.000 euros.

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