Alto comisionado de DD.HH. de la ONU elogia esfuerzos de reparación a víctimas en Colombia

15 April 2026, Berlin: Volker Türk, UN Human Rights Commissioner, speaks during a statement at the International Sudan Conference at the Federal Foreign Office. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador) / picture alliance

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las FARC-EP y del ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos.

“Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles”, subrayó Türk en un comunicado.

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El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias.

“Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto”, agregó Türk.

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El proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016.

Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos.

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“Esto no puede ser un esfuerzo aislado”, alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.

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