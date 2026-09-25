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Congresistas hacen balance de la presentación de Colombia en Asamblea ONU: ¿Positivo o negativo?

En la mañana de este viernes, 25 de septiembre, hablaron en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, los representantes Alejandro Toro, del Pacto Histórico, y Alejandro Murcia, del Centro Democrático, quienes hicieron un balance de la presentación de Colombia en la Asamblea General de la ONU y, además, sobre las posiciones internacionales, incluidas las del Gobierno De la Espriella, con respecto a Israel.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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