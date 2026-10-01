“Nos dejó perplejos”: presidente de la ANJL tras prohibición de apuestas deportivas en Brasil

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Plínio Augusto Lemos, abogado y presidente de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) de Brasil, conversó con 6AM W acerca de la decisión que tomó el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva de prohibir las apuestas deportivas en ese país.

Manifestó que fue una decisión que los dejó “perplejos” por su “rigidez” y por la falta de tiempo para una transición y para tomar medidas para no abrirle la puerta a las apuestas ilegales.

“No estamos de acuerdo con los datos del Gobierno, le quitan credibilidad a la encuesta. Solo el 3% de los hogares brasileños tienen problemas con las apuestas”, mencionó.

¿Casas de apuestas deciden resultados deportivos?

Una investigación de The Economist muestra que las casas de apuestas deciden en muchos casos quién gana y quién no. Ante esto, Lemos aseguró que es un análisis del mercado ilegal.

¿Qué viene ahora?

Contó que intentarán revertir la decisión con una demanda billonaria para que las cosas puedan cambiar, “sobre todo por lo que pueden sufrir las casas de apuestas tras la decisión del gobierno”.

Escuche la entrevista completa aquí: