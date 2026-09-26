Las tareas que De la Espriella le ordenó a Beatriz Eugenia Vélez en Colpensiones: varios objetivos

En la tarde de este sábado, 26 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó la designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidente de Colpensiones tras la renuncia de Carlos René Montoya, a quien el Gobierno le pidió su dimisión.

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“He designado a la doctora Beatriz Eugenia Vélez como presidente de Colpensiones”, escribió el mandatario de los colombianos en redes sociales.

Destacó también la hoja de vida de Vélez, quien es abogada, cuenta con dos magister y con más de 30 años de experiencia profesional.

¿Cuáles son las tareas que debe cumplir Beatriz Eugenia Vélez en Colpensiones?

De la Espriella dio a conocer cuáles son los retos y las tareas que debe cumplir Beatriz Vélez en la entidad:

Proteger los recursos de los afiliados.

Garantizar el pago oportuno de las pensiones.

Brindar atención digna a los trabajadores y pensionados.

Acabar con la corrupción en Colpensiones

Denunciar antelas autoridades las presuntas irregularidades e ilegalidades de administraciones pasadas.

¿Pago de pensiones están en peligro?

Ante la falta de recursos de Colpensiones para los pagos de las pensiones de noviembre y diciembre de 2026, el Gobierno Nacional anunció la hoja de ruta con la que garantizarán el cumplimiento de sus obligaciones con los pensionados.

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De esta manera, la ministra de Trabajo, Natalia López, anunció que avanzan en una ruta técnica y presupuestal para garantizar el pago de las mesadas pensionales.

Cabe recordar que la Contraloría advirtió en su momento sobre un faltante de $4.2 billones para el pago de las pensiones en Colpensiones.

Salida de Carlos René Montoya de Colpensiones

Montoya fue anunciado en su momento como presidente de Colpensiones, en reemplazo de Jaime Dussán, quien estaba al frente de la entidad durante el gobierno Petro.

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A pocos días de su nombramiento, fue citado ante las comisiones económicas del Congreso para explicar el presupuesto de Colpensiones, sin embargo, no estaba preparado para responder las preguntas de los senadores, alegando que era un tema complejo y solo llevaba dos días en el cargo.

Al ver su intervención ante el Congreso, desde la Presidencia le solicitaron la renuncia a Montoya. Posteriormente, la Junta Directiva de Colpensiones se reunió y aceptó la dimisión.

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