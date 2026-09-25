Junta directiva de Colpensiones aceptará renuncia de Carlos Montoya y encargará nuevo presidente
Habrá junta directiva de Colpensiones a mediodía para aceptar la renuncia de Carlos René Montoya, tras la solicitud que le hizo el presidente Abelardo de la Espriella por su polémica participación en el Congreso.
También van a encargar presidente, y sería Javier Guzmán o Diego Urrego, quien ya estuvo en la presidencia
Noticia en desarrollo...
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...