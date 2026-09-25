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25 sep 2026 Actualizado 16:27

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Economía

Junta directiva de Colpensiones aceptará renuncia de Carlos Montoya y encargará nuevo presidente

Carlos Montoya. Foto: Colpensiones

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Habrá junta directiva de Colpensiones a mediodía para aceptar la renuncia de Carlos René Montoya, tras la solicitud que le hizo el presidente Abelardo de la Espriella por su polémica participación en el Congreso.

También van a encargar presidente, y sería Javier Guzmán o Diego Urrego, quien ya estuvo en la presidencia

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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