Este es el perfil de la nueva presidenta de Colpensiones, Beatriz Eugenia Vélez

En medio de la escandalosa salida Carlos René Montoya de la presidencia de Colpensiones, quien duro solo tres días en el cargo, Beatriz Eugenia Vélez llega a administrar una de las carteras más importantes del país.

Abogada de profesión y con experiencia en el litigio, Vélez llega a la cabeza de una de las organizaciones estatales con mayor número de demandas (tutelas, reliquidaciones, doble condena).

Con estudios en Seguridad Social y Gestión de Riesgos aplicadas en el sistema pensional, el nombramiento suena positivo para reducir el pasivo litigioso, y no solo hacer la defensa caso por caso.

Experiencia en los litigios

Uno de los mayores conflictos dentro del sistema pensional público, ha sido la gran cantidad de desgaste judicial que lleva a la demora de decisiones claves para las pensiones de ciudadanos.

Beatriz Vélez no es desconocida en el sector judicial. Es conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es decir, ha fallado litigios pensionales en la máxima instancia. Además, conoce por dentro los criterios con los que los jueces condenan al Estado.

El otro frente crítico dentro de Colpensiones es el sindical. Vélez ha sido árbitro en conflictos colectivos, con experiencia resolviendo disputas laborales, clave para la relación con los trabajadores de la propia entidad.

A eso se suma manejo gremial y financiero: fue presidenta del Comité Intergremial del Atlántico, ha sido miembro de juntas de Celsia y Bancóldex — gobierno corporativo y riesgo financiero — y por más de una década fue delegada de los empresarios colombianos ante la OIT en Ginebra.

En la Casa de Nariño ha sido descrita como una apuesta no política, sino técnico-jurídica, en un momento en que Colpensiones necesita contener demandas y darle estabilidad a la reforma pensional.