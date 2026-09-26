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26 sep 2026 Actualizado 19:02

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Política

De La Espriella ordenó a MinEducación vigilar la Universidad de Pamplona: “burocracia sin sentido”

El presidente Abelardo De La Espriella pidió al Ministerio de Educación ejercer vigilancia inmediata a la Institución.

Universidad de Pamplona / Foto: Archivo

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En medio de la disputa que atraviesa la Universidad de Pamplona por la elección de su próximo rector después de que el Consejo de Estado anulara la designación de Ivaldo Torres, el presidente Abelardo De La Espriella le impartió una orden clara a la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.

La orden es para que ejerza “de inmediato” labores de inspección y vigilancia sobre la Universidad de Pamplona, ante las denuncias sobre presuntos manejos contractuales, “poderes externos” que ordenarían contrataciones y una burocracia que preocupa al Gobierno Nacional.

Transparencia para la eleccion del nuevo rector

El presidente también le pidió a la ministra Hoyos,

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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