De La Espriella ordenó a MinEducación vigilar la Universidad de Pamplona: “burocracia sin sentido”

En medio de la disputa que atraviesa la Universidad de Pamplona por la elección de su próximo rector después de que el Consejo de Estado anulara la designación de Ivaldo Torres, el presidente Abelardo De La Espriella le impartió una orden clara a la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.

La orden es para que ejerza “de inmediato” labores de inspección y vigilancia sobre la Universidad de Pamplona, ante las denuncias sobre presuntos manejos contractuales, “poderes externos” que ordenarían contrataciones y una burocracia que preocupa al Gobierno Nacional.

Transparencia para la eleccion del nuevo rector

El presidente también le pidió a la ministra Hoyos,