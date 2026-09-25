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“Gobierno la embarró feo con Carlos Montoya en Colpensiones”: asesora del presidente De la Espriella

Jerome Sanabria, asesora de Abelardo de la Espriella en temas de pensiones, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para analizar la decisión del Gobierno Nacional de nombrar a Carlos René Montoya en Colpensiones para pocos días después pedirle su renuncia ante la falta de preparación en su intervención en el Congreso.

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“Fue una irresponsabilidad nombrar a una persona que no tiene idea de pensiones. El error no solo es del Gobierno, también de él al aceptar un cargo que no conocía”, afirmó.

“El Gobierno la embarró feo con Carlos Montoya, pero ahora pueden repararlo poniendo a alguien preparado para el cargo”, añadió.

Así las cosa, cuestionó que Montoya no se haya preparado para explicar el presupuesto de Colpensiones ante la Comisión Séptima del Senado.

“Cuando uno va a la ‘boca del lobo’ (Congreso), como dice el, lo mínimo es prepararse”, afirmó. También señaló que los datos que debía explicar son públicos.

Suenan nombres para Presidencia de Colpensiones

Aunque aclaró que no tiene información oficial, mencionó que hay personas preparadas para el cargo, como Ana Monsalvo, quien hizo parte del equipo económico de Miguel Gómez.

“Pasar de un nombre como el de Carlos Montoya al de Ana Monsalvo es un avance importante”, indicó.

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Agregó que quien tome las riendas de Colpensiones “debe ser una persona que entienda que si sigue ese reparto pensional el sistema fracasará”.

¿Jerome Sanabria aspira a Presidencia de Colpensiones?

Destacó que hay personas en este momento más preparadas para el cargo. Además, precisó que en este momento está terminando sus estudios de posgrado.

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Escuche la entrevista completa con Jerome Sanabria aquí: