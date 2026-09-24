Cuestionan al presidente de Colpensiones por presentación del presupuesto ante el Congreso

El nuevo presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, pasó al tablero en la Comisión Séptima del Senado este miércoles, 23 de septiembre, para explicar el presupuesto de la entidad, y salió duramente cuestionado por los congresistas que integran esa célula legislativa.

Tras su intervención, varios senadores lo señalaron de una supuesta falta de preparación de la presentación y la información sobre el presupuesto de la entidad.

De hecho, previo a lo ocurrido, el propio Montoya reconoció que apenas está comenzando su gestión: “Un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”.

Los congresistas reconocieron que llevaba apenas dos días en el cargo, pero le reclamaron no preparar la información, y solicitar a otra funcionaria de Colpensiones que hiciera la exposición.

El senador Orlando de la Hoz, del Pacto Histórico, aseguró: “Hemos sido solidarios en que usted lleva dos días en el cargo, pero eso no significa que usted no llegue con toda la preparación que merece el tema y deposite en una asesora la responsabilidad que a usted le corresponde explicar”.

Y agregó: “Si usted está en este cargo, entendería yo, es porque tiene la idoneidad para ser el director de Colpensiones, y que tiene el conocimiento previo de cómo se maneja algo fundamental de los colombianos, que son sus ahorros y sus pensiones”, señaló.

A las críticas se sumó Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, quien señaló: “No es un tema personal, es exigir lo que se prometió. Lleva dos días en el cargo, por supuesto, todos podemos aprender, pero aprender con las pensiones de los colombianos me parece que es por lo menos preocupante”.