Alejando Toro mantiene su curul ante negación de demanda con la que pretendían anular su elección

Una de las curules del Pacto Histórico en Antioquia se mantiene intacta, tras la decisión del Consejo de Estado de negar la demanda con la que pretendían anular la elección de Alejandro Toro por doble militancia.

La Sección Quinta negó la demanda de nulidad electoral presentada contra David Alejandro Toro Ramírez, representante a la Cámara por Antioquia para el periodo 2026-2030, con la que argumentaban que había incurrido en doble militancia por su pertenencia a Colombia Humana y su posterior participación electoral en el espacio del Pacto Histórico.

Sin embargo, el Consejo de Estado resolvió “negar la nulidad” del acto que declaró su elección y ordenó archivar el expediente una vez quede en firme.

De esta manera, quedó resulta la controversia derivada de la reorganización de las fuerzas que conforman el proyecto político.

“Es un precedente importante”

El director del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, celebró la decisión del Consejo de Estado y aseguró que es “un precedente importante” porque reconoce la fusión de Colombia Humana con el Pacto.

“protege el derecho a elegir y ser elegido”, dijo.