Gobierno anunció refuerzo de seguridad para alcaldes y nuevas acciones en el sur de Bolívar

Luego del consejo de seguridad que lideró el Gobierno en Bolívar, el ministro del Interior, Rodrigo Lara junto al ministro de Defensa, Jorge Mora y la Cúpula Militar y de la Policía Nacional, se reunieron con las autoridades locales del sur de este departamento.

La reunión fue en Santa Rosa del Sur, donde existe una disputa entre grupos narcoterroristas como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, por las rentas ilegales del oro. Además, es una zona golpeada por el hurto de gasolina que se roban del sur del Cesar, así como por los ataques con drones, extorsiones y de ofensivas contra la población civil y las autoridades.

En el encuentro, anunciaron un refuerzo de seguridad para los 10 alcaldes del sur de Bolívar, después de que identificaran falencias y que no contaban con vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección, a pesar de estar en zona roja.

“El gobierno anterior sí llenaba de camionetas y escoltas a influenciadores, amigos y frívolos que no los necesitaban. Eso lo vamos a cambiar”, señaló el ministro Lara.

También, acordaron garantizar la dotación de sistemas antidrones y de cámaras y empezar con la construcción de otras estaciones de Policía, teniendo en cuenta que los grupos delincuenciales han destruído tres en esta zona: Río Viejo, Norosí y Arenal.