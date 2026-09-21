“Faltan más de 4,2 billones para pagar pensiones de Colpensiones por el salario mínimo”: Contraloría

La Contraloría General se pronunció sobre la alerta que elevó el Ministerio de Trabajo sobre el faltante de cinco billones de pesos para pagar las pensiones en Colpensiones en noviembre y diciembre.

El ente de control afirmó que se necesitan más de $4,2 billones para cumplir con los pagos de pensiones de Colpensiones para finales de este año.

La entidad recordó que el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones. La financiación de estas obligaciones dependía en un 44,6 % de aportes de la Nación.

¿Por qué está ese déficit?

Sobre la razón, deseo aseveró que fue el “desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo del 23 % frente a un supuesto de crecimiento cercano al 7,5 %”.

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“De acuerdo con el análisis realizado por la delegada, el presupuesto contemplaba $33,7 billones de aportes nacionales y la ejecución asciende a $33,7 billones. Es decir que, si esos recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas”, se lee en el comunicado.

Por esto, el ente de control hizo un llamado al Gobierno para disponer los recursos y cumplir con los pagos.

“El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes”inicialmente presupuestados", remató la Contraloría.