Gobierno anuncia una ruta para garantizar el pago de las pensiones de noviembre y diciembre de 2026

En un reciente discurso, el Ministerio del Trabajo reconoció que los recursos previstos para cubrir las mesadas de los dos últimos meses del año no serían suficientes frente a las necesidades actuales.

Según la cartera, una parte de los recursos fue incluida en el Presupuesto General de la Nación, pero quedó registrada sin situación de fondos, por lo que ahora se debe concretar su disponibilidad.

“Encontramos que los recursos previstos para atender las pensiones de los colombianos no correspondían a las necesidades reales para cerrar este año. Encontramos una deficiente planeación presupuestal heredada, con proyecciones que resultaban insuficientes frente al costo real de las obligaciones pensionales” dijo la ministra de Trabajo, Natalia Lopez, en su discurso.

La ministra tambien señala que el faltante ronda los 5 billones de pesos y que junto al Ministerio de Hacienda y Colpensiones ya adelantan mesas técnicas para encontrar una solución presupuestal.

“Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirles que tenemos una ruta para solucionarlo. A nuestros pensionados y sus familias quiero decirles que pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, agregó.

Además, reiteró que la Contraloría había advertido esta semana sobre un posible faltante de más de 4,2 billones de pesos para atender las obligaciones pensionales de 2026.

Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo aseguran que, hasta el momento, hay disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir el pago de las mesadas correspondientes a noviembre y diciembre.