Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 24 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario. A pesar de que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones, por lo que su comportamiento es seguido de cerca.

Por ello el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 24 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 24 de septiembre se ubicará en 854,46 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 23 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un ligero movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 974,06 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 127,32 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,49 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,10 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 922,71 // Venta: 956,48

N58 Banco Digital:

Compra: 857,53 // Venta: 857,66

Banco Mercantil:

Compra: 939,73 // Venta: 899,94

Banesco:

Compra: 922,30 // Venta: 943,05

R4:

Compra: 928,58 // Venta: 941,03

Otras instituciones:

Compra: 920,94 // Venta: 945,30

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 105,36 dólares, lo que representa un cremento del 2,25% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 106,39 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 101,84 dólares.

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Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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