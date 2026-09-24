Delcy Rodríguez ante la ONU: “en Venezuela habrá elecciones”

La presidenta encargada aseguró que su país iniciará una nueva etapa democrática con numerosos cambios a nivel político y económico. (Foto: Leonardo MUNOZ / AFP) / LEONARDO MUNOZ

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones con condiciones de igualdad “para todos” y exaltó el diálogo político iniciado con un sector de la oposición para avanzar en ese sentido.

“En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición (...) en igualdad de condiciones para todos”, dijo Rodríguez en su primera intervención como mandataria encargada en la sesión de la ONU.

Sin precisar una fecha para la elección, Rodríguez fue insistente en que se darán garantías para “todas las fuerzas políticas”.

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“Una elección debe ser una solución no un generador de conflictos irreconciliables”, añadió la mandataria encargada que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil que demandan comicios presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Transformación nacional

Durante su discurso de 18 minutos, resaltó que Venezuela inició “un proceso de transformación democrática institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo”.

La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y sostuvo un histórico encuentro este martes con el presidente Donald Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas.

La reunión se dio en el lujoso hotel Lotte Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas desde 2019.

Agradeció a Trump, no mencionó a Maduro

Rodríguez, agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por retomar el camino del diálogo y calificó el reciente acuerdo petrolero como uno de los “más grandes jamás suscrito”.

“Quiero, en esta 81.ª Asamblea General de la ONU, agradecer al presidente Donald Trump y a su Gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, dijo la líder chavista.

Encuentro entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Cortesía @ConElMazoDando ) Ampliar Encuentro entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Cortesía @ConElMazoDando ) Cerrar

Rodríguez aseguró que ambos países trabajan hoy “seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes”, así como en una agenda que incluye principalmente “el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica”.

Petróleo entre el discurso

“No puedo dejar de mencionar en este espacio sede de la legalidad internacional nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra”, declaró Rodríguez.

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En ese sentido, defendió que los acuerdos que más perduran “son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos”.

Ya en mayo pasado, Venezuela había señalado que la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, justo cuando se desarrollaban entonces audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Además, insistió en ese momento en que la única vía para resolver la disputa por el Esequibo es el Acuerdo de Ginebra de 1966.