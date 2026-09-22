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Delcy no habla a nombre de los venezolanos ante la ONU, el pueblo no la quiere: Ana Corina Sosa

En Dos Puntos de Caracol Radio, Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, habló sobre la situación política de Venezuela y se refirió a la participación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Organización de las Naciones Unidas.

Ana Corina Sosa aseguró que Rodríguez no representa a los venezolanos ante la comunidad internacional y afirmó que, en su opinión, el pueblo venezolano no respalda al actual Gobierno.

“Ella no habla a nombre de los venezolanos y el mundo entero lo sabe. El pueblo venezolano no la eligió y no la quiere. Es el mismo régimen que se mantiene”, afirmó Sosa.

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Sus declaraciones se conocieron en momentos en que Rodríguez participa en actividades diplomáticas internacionales y tiene previsto un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ana Corina Sosa recibió reconocimiento a nombre de María Corina Machado

Ana Corina Sosa recibió un reconocimiento en nombre de su madre, María Corina Machado, por su trabajo y liderazgo dentro de la oposición venezolana.

La hija de Machado aseguró que para ella representa un motivo de orgullo que el trabajo de su madre sea reconocido fuera de Venezuela y destacó la importancia de estos espacios para mantener la atención internacional sobre la situación del país.

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“Siempre ha sido un gran orgullo ver cómo el trabajo de mi mamá es reconocido afuera de Venezuela, pero sobre todo, como venezolanos, agradezco la oportunidad de hablar ante la lucha de los venezolanos, que sigue vigente y activa”, señaló.

Sosa también destacó la importancia de que estos escenarios permitan insistir en la necesidad de una transición política y de elecciones en Venezuela.

“Cada oportunidad que nos brinden para resaltar la causa de Venezuela, enfatizar la importancia de una transición y unas elecciones que merecemos y exigimos los venezolanos, es un momento de orgullo”, agregó.

Sosa pide mantener la presión por una salida electoral

Frente a la presencia de representantes del Gobierno venezolano en escenarios internacionales, Sosa pidió a los venezolanos mantener la determinación y no desmoralizarse.

“No nos desmoralicemos. No es la primera vez que se presenta un dictador ante la ONU”, afirmó.

La dirigente insistió en que la oposición debe continuar trabajando para conseguir una ruta electoral y sostuvo que los venezolanos deben mantener la resiliencia frente a las dificultades políticas.

“Sigamos firmes y que se fije una ruta electoral y sigamos en nuestro camino con mucha determinación y resiliencia, que caracteriza tanto a los venezolanos”, manifestó.

Además, reconoció que la situación representa un momento difícil para quienes impulsan un cambio político en Venezuela, pero aseguró que la oposición ha enfrentado escenarios complejos anteriormente.

“Es un momento duro de tragar, pero es uno más de tantos que hemos logrado superar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: