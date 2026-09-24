Netanyahu justifica la guerra ante la ONU: si no hubiésemos atacado Irán, todos estaríamos muertos

El primer ministro israelí, quien entregó su discurso ante una Asamblea parcialmente vacía, dijo en su intervención que la ONU puede ser destruida por dos misiles balísticos. (Foto: Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Decenas de enviados de todo el mundo abandonaron la sala de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en señal de protesta.

Mientras los delegados que permanecieron en la sala abucheaban al líder israelí, su equipo aplaudía de pie y el presidente de la sesión pedía orden a gritos.

“Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora”, dijo Netanyahu al tomar la palabra.

“Estaríamos muertos”

El inicio del discurso del primer ministro se centró en defender la guerra que vive Oriente Medio por cuenta de los ataques de Israel y Estados Unidos a Teherán. Según Netanyahu, si no hubiesen atacado las centrales nucleares de Irán “estaríamos muertos”.

A su vez calificó como ironía que los países que dejaron la sala son los mismos que le agradecieron en privado por atacar Irán. En medio de esta declaración, Netanyahu dijo que la sede de Naciones Unidas podría ser destruida con dos misiles balísticos.

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Violencia de colonos en tierra palestina

Netanyahu calificó de “delincuentes juveniles” a los colonos violentos que atacan a comunidades palestinas en Cisjordania ocupada. “Lo que (los medios) cubren es un puñado de delincuentes juveniles, unos 150 en total, que van o lanzan piedras, que talan olivos”, dijo Netanyahu.

“No puedo soportar eso. No toleraré el vigilantismo”, aseguró. Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 israelíes viven allí en asentamientos junto a unos tres millones de palestinos.

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El primer ministro aprovechó su discurso para lanzar amplias críticas, primero a potencias como Francia o Reino Unido: “acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término", dijo ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Presidente turco ‘es un tirano’

Netanyahu aprovechó el discurso para pronunciarse contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al que calificó de “tirano”, y afirmó que Turquía es “el último país en convertirse en un foco de propagación de mentiras antisemitas”.

El primer ministro afirmó que Erdogan “ostenta el récord mundial” de encarcelar a periodistas y líderes de la oposición, “ocupa ilegalmente el norte de Chipre, miembro de la UE, y viola regularmente los derechos de Grecia, miembro de la OTAN”.

“Ahora quiere apoderarse de Siria”, aseguró, pero añadió que no le “sorprende” porque “prácticamente todos los días pide la destrucción de Israel”.

Netanyahu afirmó que Erdogan “dice que va a gobernar Jerusalén”. “No, señor, no lo hará. Este es nuestro país, nuestra ciudad, nuestra capital eterna”, añadió sobre la ciudad santa, disputada por los palestinos como capital de un futuro Estado.

Arremete contra el alcalde de Nueva York

El primer ministro también criticó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de quien afirmó que es un “antisemita” que “elogia a criminales condenados por apoyar a Hamás”, y le lanzó un mensaje: “No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad”.

“Intentaste impedir que viniera”, afirmó Netanyahu sobre el llamamiento que hizo Mamdani de que se cursara contra él una orden de arresto internacional por crímenes de guerra cuando pisara territorio estadounidense.

Y añadió que el alcalde neoyorquino no puede silenciar “la verdad” de que “Israel no cometió genocidio” en Gaza, sino que lo evitó, al haber impedido que los “amigos de Hamás, del señor Mamdani” hubieran matado “a todos” los israelíes.