José Manuel Restrepo defendió entrada de Colombia en Escudo de las Américas: “Oportunidad histórica”

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, habló con 6AM W de Caracol Radio desde Nueva York, al comienzo de la agenda de alto nivel que atenderá en representación del presidente Abelardo De la Espriella en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

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Restrepo habló de la adherencia de Colombia a la alianza internacional denominada Escudo de las Américas, creada por el presidente Donald Trump, la cual cuenta actualmente con la participación de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

¿Cómo fue la reunión del Escudo de las Américas?

El vicepresidente José Manuel Restrepo contó a Caracol Radio que hizo parte de una reunión de alto nivel con los integrantes del Escudo de las Américas, en la que se habló de los compromisos de este grupo y los de Colombia, como su miembro más reciente.

“Estuvimos hablando del compromiso que tenemos alrededor de la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico; el compromiso no solamente con la seguridad física, sino con la seguridad económica, cómo generar prosperidad a través del fortalecimiento de cadenas de valor en minerales críticos. De la misma manera, cómo trabajar en los temas de tecnología mancomunadamente”, explicó.

Restrepo subrayó el agradecimiento y presencia de Donald Trump, además de subsecretarios de Defensa, la enviada especial para la alianza y los jefes de Estado de los países participantes.

“Comparte valores en democracia, en libertad, en defensa de la iniciativa privada, en un momento en donde América Latina tiene su oportunidad histórica, junto con los Estados Unidos de América, para fortalecer capacidades de desarrollo económico”, expresó Restrepo sobre los compromisos de la alianza.

¿Qué cambia para Colombia con la entrada al Escudo de las Américas?

José Manuel Restrepo delineó cuáles serían los puntos operativos en común que tendría Colombia como compromisos en común con el Escudo de las Américas, sin referirse directamente a la posibilidad de intervención militar estadounidense en el país.

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“Vamos a tener la posibilidad de construir oportunidades de atracción de inversión, porque dentro de los compromisos de la Iniciativa de las Américas también está fortalecer la inversión. Si hay inversión, hay empleo, hay beneficio social, que va a haber una lucha contra el crimen organizado de manera mancomunada, transnacional”, explicó.

Escuchar la entrevista completa:

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