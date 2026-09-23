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Cambió el panorama: Kristi Noem sobre De la Espriella y entrada de Colombia a Escudo de las Américas

Como un “cambio en el panorama y en las reglas de juego” describió Kristi Noem, enviada especial del Gobierno de Donald Trump para el Escudo de las Américas, la llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia de Colombia.

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En diálogo con 6AM W, Kristi Noem habló de la reunión que sostuvo en el marco de la alianza internacional y destacó la presencia del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, como un símbolo de la voluntad que tiene el nuevo mandatario.

“Su vicepresidente estuvo presente en la reunión, comprometido con la seguridad del pueblo colombiano, con recuperar la prosperidad para sus familias, con brindarles más riqueza y mejores alianzas para la región, a fin de garantizar que Colombia vuelva a ser un país fuerte y libre”, expresó.

¿Cómo fue la relación con el gobierno de Gustavo Petro?

Kristi Noem habló de su visita a Colombia, cuando ostentaba el cargo de secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y las diferencias que expresó en su momento respecto a las posturas del expresidente Gustavo Petro.

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“Teníamos muy poco en lo que estar de acuerdo sobre lo que estaba pasando en Colombia”, señaló al respecto.

“Yo estaba en Colombia cuando Petro todavía estaba en el poder y él me contó que era amigo de los carteles. Por eso le encantaban los miembros del Tren de Aragua, decía que simplemente eran unos incomprendidos”, recordó Noem, a propósito de esta visita previa.

¿Volverá Kristi Noem a Colombia?

En cuanto a un posible regreso a Colombia, en el marco del restablecimiento de las relaciones y la entrada al Escudo de las Américas, aseguró: “Estaré allá muy pronto”.

Escuchar la entrevista completa:

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