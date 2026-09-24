Lo que habría detrás de los siete intentos fallidos de María Corina Machado para volver a Venezuela

Omar González Moreno, político, periodista y exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la decisión de tres países al negar el aterrizaje del vuelo de María Corina Machado para salir de Panamá mientras Delcy Rodríguez está con Donald Trump en Estados Unidos.

“Los últimos siete intentos de regreso a su patria no es porque perdió un vuelo o que se haya retrasado, sino porque le dijeron que no podía zarpar, se cancelan los vuelos o trámites administrativos, entonces obviamente la intención de obstaculizar su regreso a Venezuela”, dijo.

Esto, según dice, estaría en manos de quienes se benefician con que Machado no regrese.

“Los que no quieren que María Corina regrese es la gente que ilegítimamente ocupa el Palacio de Miraflores, ellos saben que una vez María Corina llegue a Venezuela se acabó todo esto”, afirmó.

Sin embargo, afirmó que María Corina es una mujer que con su coraje y su decisión, siempre que se propone algo con su patria lo logra y esto no será la excepción, “va a llegar a Venezuela”.

Asimismo, afirmó que esta es una decisión tomada por ella misma, pues aclara que no necesita autorización para regresar a su país.

“Nosotros planteamos una salida pacífica de la crisis que ha vivido nuestro país en los últimos 30 años, quienes le permitieron darle el territorio al archienemigo, como es Irán, y a China y a Rusia, los enemigos de Estados Unidos están en Miraflores y María Corina está sin poder regresar”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que el tema de la situación electoral de Venezuela ha trascendido de la frontera de Venezuela, por ende, ya la discusión trascendió a los venezolanos.