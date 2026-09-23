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“Israel es la base de los valores de occidente”: Javier Milei, presidente de Argentina

Este miércoles, 23 de septiembre, habló en los micrófonos de 6AM W, desde la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Argentina, Javier Milei, quien se refirió a Israel y, también, al fin de la coalición denominada el Escudo de las Américas.

La perspectiva de Javier Milei sobre Israel

El jefe de Estado argentino aseguró que, según su perspectiva, “la oposición internacional miente” sobre lo que dicen de Israel.

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Así mismo, apuntó que este país “está del lado correcto de la historia”, pues, según afirmó, Israel es el único país de la zona perfectamente democrático y libre. Además, defiende el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad".

Luego, Milei sentenció, en concordancia con lo expresado anteriormente que, de hecho, “Israel es la base de los valores de occidente” .

“Es el único lugar en el mundo en donde vibra en consonancia la vida espiritual con la vida material, por eso es una gran nación a la cual yo tanto admiro”, subrayó.

Sobre el Escudo de las Américas

Por otro lado, Milei se refirió al Escudo de las Américas, coalición creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Participe o no Brasil del Escudo de las Américas es una cuestión de Brasil, pero tengo esperanza de que logre quebrar ese curso socialista decadente que ha tomado durante el último tiempo y que vuelva a abrazar la silla de la libertad y sea parte del grupo de países libres”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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