Irán acusa a EE.UU. e Israel ante la Naciones Unidas y defiende su programa nuclear

NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 22. 2025. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, respondió este miércoles a las acusaciones de Donald Trump contra su país y aseguró ante la Asamblea General de la ONU que Teherán ha sido víctima, y no promotor, del terrorismo.

Durante su discurso defendió el derecho iraní a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, cuestionó las acciones de Estados Unidos e Israel y aseguró que su Gobierno continúa dispuesto a buscar una salida diplomática.

La intervención se produjo un día después de que el presidente Trump defendiera ante la misma Asamblea la ofensiva contra Irán, pidiera aumentar su aislamiento económico y advirtiera que podría “aniquilar” a la República Islámica si no se alcanza un acuerdo.

Más información: Cambió el panorama: Kristi Noem sobre De la Espriella y entrada de Colombia a Escudo de las Américas

“No somos terroristas, somos víctimas del terrorismo”

Pezeshkian aseguró que modificó el discurso que tenía preparado después de escuchar las declaraciones de Trump contra su país.

“Ayer, el presidente Donald Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo”, dijo.

Durante su intervención mostró imágenes de niños y otras víctimas que, según señaló, murieron en ataques realizados con armamento estadounidense e israelí, y acusó a ambos países de no respetar el derecho internacional.

Según informó EFE, el único representante estadounidense presente en ese momento abandonó la Asamblea durante la intervención.

Lea más: Luis Rodríguez Zapatero comunica al juez que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007

Irán defiende su derecho a desarrollar energía nuclear

El mandatario iraní insistió en que su país no pretende desarrollar armas atómicas, pero rechazó que se le impongan restricciones para utilizar la tecnología nuclear con fines energéticos.

“Decimos que no a las armas nucleares, pero también decimos no a las limitaciones de energía nuclear”, mencionó.

El mandatario aseguró que Irán busca utilizar esa tecnología para su desarrollo y cuestionó que, mientras su país enfrenta inspecciones, sanciones y restricciones, Israel mantiene capacidades nucleares sin recibir el mismo tratamiento.

Cabe recalcar que Trump aseguró que Estados Unidos no permitirá que Irán tenga un arma nuclear, aunque también afirmó que continúan las conversaciones y que considera posible alcanzar un acuerdo.

Le puede interesar: Elon Musk elogia a Xi Jinping en la televisión estatal china en vísperas de su encuentro con Trump

Pezeshkian habló del estrecho de Ormuz y la seguridad regional

El presidente iraní también defendió la posición de su Gobierno frente al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de energía.

Pezeshkian sostuvo que Irán no puede aceptar que otros países utilicen esas aguas para respaldar acciones militares contra su territorio mientras se restringe la navegación iraní.

Teherán ha señalado que estaría dispuesto a reabrir completamente el estrecho si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre puertos iraníes, mientras continúan contactos indirectos para intentar poner fin al conflicto.

Más información: Zelenski tras reunión con Trump: “La prioridad es el desescalamiento del conflicto”

“La ampliación de la guerra no va a llevar a la seguridad”, afirmó Pezeshkian, quien insistió en que Irán no considera a sus países vecinos una amenaza y pidió construir un sistema de seguridad regional basado en la cooperación.

“No se puede hablar de paz sin hablar de Palestina”

Pezeshkian también dedicó parte de su discurso a la situación palestina y aseguró que Gaza representa, a su juicio, un fracaso de los mecanismos internacionales para proteger a la población civil.

“No se puede hablar de paz sin hablar de Palestina”, dijo.

Además, sostuvo que la ocupación y la violencia alimentarán nuevas formas de resistencia mientras no exista una solución política.

Lea más: Apoyo económico de EE.UU. a Colombia no depende de su posición sobre Israel: Departamento de Estado

Irán asegura que está dispuesto a negociar

Pese a criticar el discurso de Donald Trump, el mandatario iraní aseguró que su Gobierno mantiene abierta la posibilidad de una negociación.

“Irán le tiende la mano al mundo”, afirmó.

El mandatario insistió en que Teherán está dispuesto a dialogar por vías diplomáticas, pero rechazó hacerlo bajo amenazas militares.

“Nunca nos arrodillaremos (...) Irán busca igualdad de derechos y un orden internacional basado en la justicia, la dignidad y el respeto al derecho internacional”, concluyó.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: