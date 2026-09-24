Medios vetados por Trump vuelven a la Casa Blanca tras una orden judicial

Periodistas de CNN, MS Now y Politico fueron admitidos de nuevo en la Casa Blanca sobre el mediodía, gracias a la decisión judicial que restituyó el acceso de los tres medios, seis días después de que Donald Trump los revocara.

Los dos canales y el medio en línea habían solicitado más temprano una audiencia urgente para forzar a la Casa Blanca a cumplir con la decisión del juez federal de Washington, Timothy Kelly, acusando a la administración de violarla al no permitirles el acceso a las instalaciones más temprano el jueves.

El juez Kelly había dado a la administración hasta las 12H30 locales (16H30 GMT) para responder la solicitud. La Casa Blanca cumplió antes de que se venciera el plazo.

“¡Bienvenida!”, dijeron varios colegas a la reportera de CNN Betsy Klein durante su primera transmisión en vivo tras ser readmitida en la Casa Blanca. Se mostró sorprendida cuando vio a una multitud de reporteros rodearla.

Veto político

Acusándolos de difundir “noticias falsas”, Trump anunció el viernes pasado que los vetaba de la Casa Blanca.

El juez Kelly precisó que las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios debían ser restituidas “hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal”, que permanecerá en vigor durante 14 días.

Y explicó en su fallo que esta prohibición “probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso”.

En contexto: CNN y Politico siguen vetados en la Casa Blanca pese a decisión judicial que lo revoca

“La ‘regla general’ es que ‘las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive’ de un interés protegido constitucionalmente”, escribió Kelly.

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como “enemiga del pueblo”.

Theodore Boutrous, que representó a los medios de comunicación ante el tribunal, le dijo al juez que Trump “no dijo nada sobre la seguridad nacional” en su publicación de Truth Social en la que anunciaba las prohibiciones.

“Traficar falsedades”

En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de noticias de “traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada”.

Acusaciones similares se lanzaron contra MS NOW y Politico.

La misiva a CNN mencionaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca que supuestamente “revelaba detalles de construcción ‘ultrasecretos’”.

Le interesa: “No tenemos una pelea personal con Trump, lo hacemos por nuestra audiencia”: Cofundador de Politico

El juez Kelly afirmó que los artículos mencionados en las cartas remitidas a los tres medios eran “rutinarios”.

“El tribunal se muestra escéptico, al menos con los elementos presentados hasta ahora, de que el interés de los demandados por salvaguardar la seguridad nacional sea la verdadera motivación para revocar las acreditaciones permanentes de los demandantes o siquiera se vea favorecido por esa medida”, señaló el magistrado en referencia a las credenciales de prensa de la Casa Blanca.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y casi 50 medios de comunicación habían presentado un escrito ante el tribunal pidiendo que se revoquen las prohibiciones impuestas a CNN, MS NOW y Politico.