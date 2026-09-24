¿Qué esperar de la reunión entre Xi Jinping y Trump en medio de tensión comercial? Análisis experto
Evan Medeiros, exdirector para Asia del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habló con Caracol Radio sobre la histórica reunión.
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David Otero
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