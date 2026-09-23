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Zelenski tras reunión con Trump: “La prioridad es el desescalamiento del conflicto”

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió al encuentro que sostuvo con su homólogo estadunidense, Donald Trump, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Zelenski aseguró que el encuentro fue bueno y reveló que se discutieron “todos los asuntos importantes y, por supuesto, el fin de la guerra es el número uno”, así como se abordaron las licencias de defensa aérea para los Patriot.

Sin embargo, el mandatario ucraniano hizo énfasis en la importancia de poner fin a la guerra con Rusia.

“Empecé y quiero terminar con esto: la prioridad es el desescalamiento del conflicto, especialmente por parte de Rusia. Ellos deben demostrar un alto al fuego enérgico, un alto al fuego para la seguridad alimentaria, que es importante para todo el mundo”, señaló a este medio.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump aseguró el pasado 22 de septiembre que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere reunirse y poner fin a la guerra de Ucrania.

“Está dispuesto a reunirse. Está dispuesto. Le gustaría que la guerra terminara. Creo que ambos quieren que la guerra termine”, dijo Trump ante la prensa al inicio de su encuentro bilateral con Zelenski.

Sin embargo, Trump dijo no tener claro si Putin aceptará participar en la cumbre de líderes del G20 en diciembre en Miami, a la que Zelenski pretende asistir.

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