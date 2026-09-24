Google lanzará a la órbita un satélite para centros de datos de Inteligencia Artificial

El satélite de prueba servirá como experimento para determinar si los centros de datos son funcionales desde el espacio y así reducir su instalación en tierra. (Foto: @planet )

Google pondrá en órbita el 1 de octubre un satélite experimental con suficiente potencia de cómputo para responder consultas sencillas de inteligencia artificial (IA) desde el espacio, según informó a la agencia EFE la compañía.

El Proyecto Suncatcher tiene como objetivo situar centros de datos de IA en el espacio y aprovechar la energía solar para alimentarlos, a medida que aumenta la impopularidad de estos centros en la Tierra.

“Nuestro primer satélite prototipo para el Proyecto Suncatcher está programado para realizarse a bordo de la próxima misión de lanzamiento compartido Transporter-18 de SpaceX, con el fin de probar nuestras unidades de procesamiento tensorial (TPU) en órbita por primera vez”, anotó la empresa a EFE.

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El próximo jueves, el satélite MVP será cargado en un cohete Falcon 9 de SpaceX en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, cerca de Santa Bárbara (California), y posteriormente lanzado a órbita.

“El objetivo de esta misión es probar nuestro hardware en el espacio por primera vez, avanzando así hacia la meta final del proyecto: albergar algún día una arquitectura de aprendizaje automático en el espacio”, explicó Google.

Varios líderes de la IA, como Elon Musk, Jeff Bezos y Sam Altman, han apoyado la idea de contar con centros de datos orbitales.

No obstante, según The New York Times, el proyecto enfrenta múltiples desafíos, entre ellos resistir la radiación espacial y amortizar los elevados costos de poner equipos más allá de la atmósfera.

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En esta ocasión, Google no está enviando un centro de datos completo, sino un precursor experimental. El MVP contiene cuatro chips especializados TPU que, en conjunto, alcanzan la capacidad de cómputo de un único servidor de un centro de datos tradicional.

Los paneles solares del satélite suministrarán a los chips apenas alrededor de un kilovatio de potencia, aproximadamente la energía requerida para hacer funcionar un secador de pelo, de acuerdo con The New York Times, medio que pudo ver el satélite.

“El próximo lanzamiento de nuestro primer satélite prototipo es el resultado de años de trabajo y representa el primero de muchos hitos de investigación por venir. Los científicos de Google construyeron este satélite en colaboración con investigadores de Planet”, añade la compañía.