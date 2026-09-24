¿Cómo prevenir la obesidad? Más del 60% de colombianas la padece

Más de 23 millones de personas en Colombia tienen sobrepeso u obesidad. La cifra representa más del 60 % de la población adulta y evidencia la magnitud de una enfermedad que continúa teniendo una importante brecha de diagnóstico y tratamiento.

¿Cuántas personas tienen sobrepeso u obesidad en Colombia?

La dimensión del problema fue explicada por Alexandra Guarín, directora médica de Novo Colombia, quien señaló que más del 60 % de los adultos en el país presenta exceso de peso.

De acuerdo con la especialista, existe una diferencia importante entre quienes presentan la condición y quienes reciben atención médica.

“Sabemos que alrededor solamente del 40 % de las personas están siendo diagnosticadas en este momento, y de esas, solamente al 20 % le estamos dando tratamientos dados específicamente por un médico”, advirtió.

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¿Por qué la obesidad se considera una enfermedad?

La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial relacionada con factores genéticos, metabólicos, ambientales, alimentarios y sociales.

Para Guarín, uno de los obstáculos para atenderla es el estigma que responsabiliza exclusivamente a la persona por su condición.

“El mayor problema que estamos teniendo es que las personas no son conscientes de que esto es una enfermedad y que, justamente por este estigma social, terminan envueltas en un círculo de culpa”, explicó.

Según la directora médica, durante años se ha asociado el peso corporal con la fuerza de voluntad: “Siempre hemos pensado que quien tiene sobrepeso u obesidad lo tiene porque no tiene fuerza de voluntad, y eso no es real”, agregó.

Guarín también señaló que estas percepciones pueden comenzar desde la infancia, cuando tradicionalmente se relacionaba el aumento de peso de los niños con una buena condición de salud.

“Las mamitas decían: ‘está gordito, está saludable, cómo está de bien el bebé porque está gordito’”, relató.

¿Qué riesgos existen al seguir consejos para adelgazar en redes sociales?

Las redes sociales se han convertido en una fuente frecuente de información sobre alimentación, ejercicio y pérdida de peso, pero también circulan productos y métodos sin suficiente respaldo médico.

José Jorge Maya, médico residente de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia, alertó sobre la comercialización por internet de sustancias presentadas como alternativas para perder peso.

“Han salido una serie de moléculas, muchas de estas desconocidas bajo el nombre comercial de péptidos y muchos otros, que son muy riesgosos para la salud”, afirmó Maya.

El médico también cuestionó su promoción mediante redes sociales.

“Muchas personas comercializan con promesas en redes sociales, supremamente riesgoso, y esto ya ha causado mucha morbilidad y hasta mortalidad”, aseguró.

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¿Existen métodos milagrosos para perder peso?

Las promesas de resultados rápidos también preocupan a los especialistas. Maya explicó que una pérdida de peso demasiado acelerada puede afectar la masa muscular.

“Si uno pierde peso de manera acelerada, lo más probable es que pierda masa muscular y no tanto el tejido graso”, explicó.

Por ello, la recomendación es evitar restricciones extremas y buscar cambios que puedan mantenerse con acompañamiento profesional.

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¿Qué riesgos tienen los procedimientos estéticos ofrecidos en redes?

Rodrigo Soto, cirujano plástico con clínicas de manejo de sobrepeso, llamó la atención sobre las decisiones basadas únicamente en el precio o la popularidad de un procedimiento en internet.

“El peor error es tomar la decisión por un tema de costo o por ‘este es el que más seguidores tiene en Instagram”, afirmó Soto.

El especialista también se refirió a los riesgos relacionados con los biopolímeros. “La infiltración de biopolímeros es el mayor riesgo en este momento para la salud; hay que evitar cualquier cosa que suene demasiado bien”, enfatizó.

¿Cuándo puede una persona someterse a una cirugía estética?

Soto explicó que una persona con obesidad no debería acudir directamente a una cirugía de contorno corporal sin antes realizar cambios relacionados con su salud y recibir una valoración médica.

“Si están en obesidad, de entrada digo que no son candidatos a la cirugía. Todos los pacientes, antes de someterse a procedimientos quirúrgicos de contorno corporal, tienen que hacer cambios en sus hábitos previo a hacerse la cirugía”, puntualizó.

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¿Cómo se puede comenzar a perder peso de manera segura?

Los especialistas señalaron que el manejo para el exceso de peso debe adaptarse a las condiciones de cada persona y evitar prácticas extremas como dejar de comer o realizar dietas restrictivas sin supervisión.

Entre las recomendaciones están mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de acuerdo con las capacidades individuales y cuidar hábitos como el sueño y el manejo del estrés.

Maya destacó la importancia de establecer un déficit calórico progresivo y sostenible acompañado de una alimentación adecuada.

¿Qué se necesita para mejorar la atención de la obesidad?

Guarín señaló que el sistema de salud también tiene un papel en la identificación y atención de los pacientes.

La especialista planteó fortalecer la educación médica en la atención primaria, para que los médicos generales puedan identificar la enfermedad y orientar a los pacientes hacia un tratamiento adecuado.

La obesidad puede requerir cambios en la alimentación, actividad física, acompañamiento psicológico, medicamentos u otros tratamientos, dependiendo de las características de cada paciente.

En Colombia, la diferencia entre el número de personas con exceso de peso y quienes reciben diagnóstico y tratamiento plantea un reto para los servicios de salud, mientras la desinformación en redes sociales continúa dificultando el acceso a información confile.

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