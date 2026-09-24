Colombia anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Irán por vínculos con terroristas

Colombia's new President Abelardo de la Espriella delivers a speech at the Pichincha Battalion after swearing in, in Cali, Colombia, on August 7, 2026. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA

A partir del 19 de septiembre, el Gobierno de Colombia rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán.

La decisión responde a las violaciones a los derechos humanos y presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas.

Además, el Gobierno de Abelardo De La Espriella tuvo en cuenta también el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades iraníes a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica, para verificar el alcance de su programa nuclear.

“Los hechos descritos deterioraron la confianza de Colombia con el Gobierno de la República Islámica de Irán”, señala la Cancillería en un comunicado.

Sin embargo, esta medida no significa la ruptura de relaciones consulares.