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¿Un medicamento que reemplaza al ejercicio? Así avanza estudio de fármaco que ayudaría a perder peso

En 6AM W habló Viswa Colluru, PhD, fundador y CEO de Enveda, compañía biotecnológica que usa la IA y la química de organismos vivos para descubrir nuevos medicamentos, dio detalles del prometedor fármaco que podría ayudar a bajar de peso sin perder masa muscular, ¿reemplaza al ejercicio?

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Explicó este ensayo hasta ahora está siendo probado en ratones, pero muestra resultados prometedores. El fármaco sí simularía algunas cosas que hace el ejercicio en el cuerpo humano, tales como:

Mejora la salud metabólica : ayuda a mantener el peso.

: ayuda a mantener el peso. Permite reducir inflamación .

. Mejora el comportamiento y el humor.

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Sin embargo, mencionó que la molécula no debe ser pensada como el reemplazo del ejercicio, sino como un complemento o una ayuda para esas personas que, por temas de salud, no pueden hacer deporte. Además, destacó que permite prevenir enfermedades por la falta de ejercicio.

¿Puede generar músculo como lo haría el ejercicio de fuerza?

Afirmó que el medicamento no está diseñado como un esteroide o algo que ayude por sí solo a generar músculo. No obstante, en ratones se observó que sí ayudó a preservar la masa muscular.

¿Funciona para personas con sobrepeso?

“Está diseñado para ser una pastilla y se confirmó que llega a la sangre y no causa los efectos secundarios como el Ozempic”, mencionó.

Escuche la entrevista completa aquí: