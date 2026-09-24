Horóscopo HOY 24 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: Capricornio podrá cumplir sus metas

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: Olena Ruban)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 24 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 24, además de recordarles que los nacidos en esta fecha cuentan con la protección de la Virgen de la Merced, entres las características más relevantes se encuentra el dinamismo, la creatividad, la independencia y la bondad. El cambio planetario les traerá nuevas oportunidades para solucionar aquellas cosas que están pendientes.

El número de la suerte para los festejados será el 7728 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió realizar un santo rosario o ir a una iglesia y saludar a la virgen.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Verde o blanco.

Verde o blanco. Número del día: 4036.

4036. Recomendación: Realizar un santo rosario y ofrecerlo por la libertad de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

Realizar un santo rosario y ofrecerlo por la libertad de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 127, para que la fuerza de los santos escuche los propósitos.

Repetir 45 veces, 127, para que la fuerza de los santos escuche los propósitos. Fruta: Guanábana.

Guanábana. Decreto del día: “Mi vida cambia a partir de hoy en paz y en armonía”.

“Mi vida cambia a partir de hoy en paz y en armonía”. Lectura recomendada: Habacuc 2:3.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 24 septiembre:

Aries

Las cosas van a estar mucho mejor y lograrán un éxito extraordinario en lo que están haciendo. La estrella de la suerte confirma que aquello que estén planeando o realizando estará a su favor, además de que estarán brillando en diferentes campos. Algunos estarán reforzando sus conocimientos.

Número: 4608

Leo

En el ámbito laboral tendrán que adaptarse, pues algo estará cambiando. No necesariamente será para mal, pero sí será necesario ajustarse a las nuevas circunstancias. Hay que cuidar la salud, especialmente los ojos y la piel. Recibirán una llamada con una buena noticia que los llenará de alegría y bendición.

Número: 7308

Sagitario

No hay que desfallecer, sino seguir adelante con los proyectos, pues pronto encontrarán la solución o la salida a las situaciones pendientes. Aunque en algunas oportunidades la impaciencia tome el control, hay que entender que las cosas se dan a su debido tiempo y traen calma y tranquilidad. El amor tocará las puertas del corazón.

Número: 8420

Géminis

Hay que viajar y respirar un aire diferente para recargar las energías. Cuando tengan la oportunidad de estar cerca del mar, pidan que los limiten; si van al campo, caminen descalzos o abracen un árbol. Llegarán a comprar cosas importantes que estaban deseando y que finalmente lograrán adquirir. Tendrán mucho trabajo, pero hay que adaptarse.

Número: 9176

Libra

Hay que tener cuidado con las personas negativas, proteger la luz que irradian y estar atentos. Es importante prevenir este tipo de situaciones y protegerse ante cualquier energía rara.

Número: 0177

Acuario

Llega la celebración de una meta cumplida y un éxito absoluto, además de una mano amiga que estará presente. A los negocios de este signo les irá de la mejor forma.

Número: 8509

Cáncer

Se van a arreglar situaciones económicas. Hay que tener fe y seguridad en que las cosas van a mejorar en este aspecto. Quienes están buscando oportunidades laborales también tendrán una bendición. Hay que cuidar la salud, especialmente el sistema digestivo y los pies.

Número: 1598

Escorpio

Hay que seguir adelante y no darse por vencido. Llega la firma de documentos, los cuales saldrán bien y no tendrán dificultades. La carta del Sol indica que todo lo que emprendan tendrá buen resultado y se va a lograr.

Número: 2970

Piscis

La estabilidad, la firmeza y la proyección están más presentes que nunca. Cada acción tiene una reacción, por lo que hay que mantener una actitud positiva. Algunos tendrán algo relacionado con un medio de transporte y todo saldrá bien. Además, llegarán nuevas oportunidades laborales.

Número: 2225

Tauro

Hay reconciliaciones en la familia y tendrán mucha estabilidad. Hay que tener cuidado en el trabajo y hacer las cosas bien para evitar que otros se aprovechen. Un dinero que se está activando les dará tranquilidad y estabilidad económica.

Número: 3098

Virgo

Hay documentos que deben aclararse y pronto se logrará resolver esta situación. Se van a enterar de la muerte de una persona. También hay que organizar el aspecto económico para que las finanzas marchen mucho mejor.

Número: 5144

Capricornio

Hay algo relacionado con vivienda que llegará pronto y tendrá excelentes resultados. A nivel de salud pueden presentarse quebrantos, por lo que hay que poner especial cuidado en la columna y los riñones. Los proyectos que tienen en mente se podrán llevar a cabo, pero de manera sutil para evitar malas energías.

Número: 1935

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