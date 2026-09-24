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“Es evidente que la JEP no ha dado resultados, es un órgano de impunidad”: Daniel Briceño

El congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, pasó por los micrófonos de Dos Puntos para hablar acerca de la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella de reducir en 170.000 millones de pesos el presupuesto de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para el 2027.

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Para el representante a la Cámara “es evidente que la JEP no ha dado resultados” y señaló que con esa jurisdicción se “burló” la mayoría de la voluntad de los colombianos en el plebiscito.

Cuestionó que hasta que se habló de recorte presupuestal, la JEP decidió entonces llamar a Sandra Ramírez a rendir versión libre sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de las Farc.

“La JEP no ha dado las respuestas ni las condenas que dijo y es hoy un órgano de impunidad”, afirmó. Incluso, mencionó que la falta de sentencias en contra de Rodrigo Londoño y Ramírez, se generó el ambiente para “perseguir a los militares”.

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Alternativa para las víctimas y la verdad

Briceño mencionó que la JEP no les dio respuestas a las víctimas y no está pensada para dar soluciones.

“Si los grandes criminales de las Farc hoy están tranquilos y no cumplieron y no repararon, uno dice que la Jurisdicción no es para las víctimas”, señaló.

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Por eso, propuso llevar a la JEP a un periodo de evaluación en el que se tengan sus 10 primeros años de gestión y, basados en sus resultados, valorar si continúa o no.

Asimismo, cuestionó los gastos que tiene la JEP, como, por ejemplo, tener un edificio en la avenida calle 26 y otro sobre la Carrera 7.

“Esa plata que gasta la JEP llevémosla a la justicia ordinaria, que allá se terminen los casos de los militares”, afirmó.

Presenten resultados, les quedan dos años. El mensaje que enviamos es: señor Ramelli, necesitamos resultados y tienen la oportunidad.

Escuche la entrevista completa aquí: