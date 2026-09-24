Carlos René Montoya tendrá segunda oportunidad en Congreso para explicar presupuesto de Colpensiones

La Comisión Séptima del Senado dará una segunda oportunidad al nuevo presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, para que presente el presupuesto de la entidad.

Esto, luego de la falta de preparación que se evidenció ayer, miércoles 23 de septiembre, ene medio de la sesión de esa célula legislativa.

Desde la mesa directiva de la comisión, en cabeza del senador Andrés Forero, del Centro Democrático, lo citaron nuevamente para el miércoles 30 de septiembre a las 9:00 de la mañana en el recinto de la comisión.

¿Qué pasó con el presidente en la Comisión?

El nuevo presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, pasó al tablero en la Comisión Séptima del Senado este miércoles, 23 de septiembre, para explicar el presupuesto de la entidad, y salió duramente cuestionado por los congresistas que integran esa célula legislativa.

Tras su intervención, varios senadores lo señalaron de una supuesta falta de preparación de la presentación y la información sobre el presupuesto de la entidad. De hecho, habría confundido las cifras de 2026 con las de 2027.

De hecho, previo a lo ocurrido, el propio Montoya reconoció que apenas está comenzando su gestión: “Un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”.

Los congresistas reconocieron que llevaba apenas dos días en el cargo, pero le reclamaron no preparar la información, y solicitar a otra funcionaria de Colpensiones que hiciera la exposición.

El senador Orlando de la Hoz, del Pacto Histórico, aseguró: “Hemos sido solidarios en que usted lleva dos días en el cargo, pero eso no significa que usted no llegue con toda la preparación que merece el tema y deposite en una asesora la responsabilidad que a usted le corresponde explicar”.