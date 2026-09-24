Del dato a la acción: Colombia abre conversación sobre el futuro del agua

Medellín, Antioquia

El futuro del agua en Colombia será el eje del encuentro “Del dato a la acción: Colombia y su futuro hídrico”, una jornada abierta al público que busca promover el diálogo y la construcción de soluciones frente a los desafíos que enfrenta el recurso hídrico en el país.

La iniciativa es organizada por Corantioquia e ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y reunirá a representantes de comunidades, entidades públicas, sector privado y academia en el auditorio de la sede central de Corantioquia, en Medellín.

El encuentro tendrá como referente el programa Piragua, estrategia integral de monitoreo de agua de Corantioquia que articula participación ciudadana y herramientas técnicas para conocer el estado de las cuencas hidrográficas y fortalecer la toma de decisiones ambientales.

La jornada busca poner en discusión cómo la información obtenida mediante el monitoreo puede trascender las cifras y convertirse en un instrumento para orientar decisiones territoriales.

Tres miradas sobre el recurso hídrico

El evento contará con tres paneles que abordarán el tema desde diferentes sectores de la sociedad. El primero, “Piragua: El pulso hídrico de Colombia”, analizará la experiencia del programa, sus mecanismos de medición y la manera en que los datos pueden contribuir a la gestión del recurso hídrico.

El segundo, “Comunidades que inspiran y datos transformadores”, dará protagonismo a líderes y actores comunitarios que combinan información técnica con conocimientos locales y saberes ancestrales para impulsar iniciativas de conservación.

Finalmente, “Red de empresarios en la red de monitoreo” pondrá sobre la mesa el papel del sector privado, los impactos de las actividades productivas sobre el agua y las iniciativas de articulación empresarial orientadas a contribuir a su protección.

El encuentro está dirigido a ciudadanos interesados en la sostenibilidad ambiental. Quienes deseen pueden asistir al auditorio de la sede central de Corantioquia, con entrada gratuita y previa inscripción. Con este encuentro, las organizaciones buscan propiciar un diálogo entre quienes generan, analizan y utilizan información sobre el agua.