Capturaron a pareja de alias ‘Pinocho’: el cabecilla de las ACSN estaría buscando huir a Venezuela

La Policía avanza en la ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) conocidas como ‘Los Pachenca’. En medio de una serie de allanamientos fue ubicada y capturada la pareja sentimental de alias ‘Pinocho’, señalado como principal cabecilla de esta estructura criminal, junto con otros integrantes de la organización.

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La captura ocurre en medio de la ofensiva que adelantan las autoridades en el Caribe colombiano contra esta organización, luego de la operación en la que fue abatido alias ‘Cholo’, uno de los principales cabecillas de las ACSN, y otros integrantes de la estructura.

Tras estos golpes, alias ‘Pinocho’ se convirtió en uno de los principales objetivos de la fuerza pública. Las autoridades mantienen labores de inteligencia y seguimiento para establecer su ubicación y evitar que pueda reorganizar la estructura criminal.

Fuentes militares confirmaron que, además, fue enviado un contingente hacia la frontera con Venezuela, en La Guajira, en el marco de una denominada operación de contención.

De acuerdo con la información recibida por las autoridades, alias ‘Pinocho’ estaría buscando la manera de huir hacia Venezuela ante la presión de la fuerza pública y la ofensiva que se desarrolla contra las ACSN en el Caribe.

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El despliegue militar busca reforzar el control en la zona fronteriza y cerrar posibles corredores que puedan ser utilizados por el cabecilla para abandonar el territorio colombiano.

La ofensiva contra ‘Los Pachenca’ se intensificó después de los recientes operativos en el Magdalena, donde las autoridades golpearon la estructura de mando y afectaron sus capacidades armadas y logísticas.

Ahora, mientras continúan los allanamientos y las capturas contra integrantes de la organización, la fuerza pública concentra sus esfuerzos en ubicar a alias ‘Pinocho’, señalado como el principal cabecilla de las ACSN.