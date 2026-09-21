En operativo policial habría muerto ‘Cholo’, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras

José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, habría muerto durante un operativo de la Policía contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

‘Cholo’ era señalado como segundo cabecilla de las ACSN, por debajo de alias ‘Pinocho’. Su posición dentro de la estructura quedó registrada en el organigrama que conocieron las autoridades y que mostraba la presencia de la organización en Magdalena, La Guajira y Cesar, con más de 700 integrantes y presencia en 14 municipios.

Su muerte se produce después del golpe contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, quien murió durante un operativo policial en Riohacha a comienzos de septiembre. Tras ese hecho, ‘Cholo’ y alias ‘Patilizo’ habían quedado identificados como dos de los principales mandos dentro del posible reacomodo de la organización.

‘Cholo’ ya había sido detenido por la Policía en diciembre de 2025, cuando fue interceptado en la Troncal del Caribe, en zona rural de Santa Marta. Sin embargo, fue dejado en libertad después de que se verificara que las órdenes de captura en su contra estaban suspendidas en el marco de los acercamientos del Gobierno con las ACSN.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía reactivó la orden de captura contra José Luis Pérez Villanueva, junto con las de otros integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tras el cierre de los espacios de diálogo con esa organización.

Con la muerte de ‘Cholo’, las autoridades deberán establecer ahora cómo queda la línea de mando de las ACSN y quién asumirá las funciones que tenía dentro de la estructura criminal.