Solicitan reforzar presencia estatal en zona rural de Santa Marta tras operativo contra las ACSN

Santa Marta

Tras el operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que dejó entre los muertos a alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de la organización, la senadora Patricia Caicedo llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la presencia institucional en la zona rural de Santa Marta.

A través de su cuenta en X, la parlamentaria se refirió al hecho “defensores de derechos humanos, comunidades y varios líderes políticos habíamos advertido que la situación de seguridad y la presencia de grupos armados en la zona rural de Santa Marta no se solucionarían únicamente dando de baja a sus cabecillas”, dijo.

Ante lo ocurrido aseguró que se requieren labores de inteligencia y operaciones tácticas, sin dejar de lado los mecanismos de desarme y sometimiento que puedan evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a la población.

Por otro lado, el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández pidió que el Consejo de Seguridad anunciado en la ciudad, presidido por Abelardo de la Espriella, se tomen decisiones concretas para enfrentar la situación de orden público y garantizar la protección de la población civil, con énfasis en la población indígena que habita la zona, y no se convierta solo en otro escenario mediático.

Hernández, advirtió especialmente sobre la situación de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada, frente a la cual también se ha pronunciado el Cabildo Arhuaco.

“Los combates en Quebrada del Sol vuelven a poner en riesgo la vida y la tranquilidad de las comunidades indígenas que habitan esta zona del corazón del mundo. Desde esta curul hacemos un llamado a respetar la vida, la integridad y la autonomía de los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui”, señaló.