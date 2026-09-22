Golpe a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: ¿habrá retaliaciones por muerte de ‘Cholo’?
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, conversó con 6AM W sobre el operativo de la Policía en el cual murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’.
Golpe a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: ¿habrá retaliaciones por muerte de ‘Cholo’?
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...