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22 sep 2026 Actualizado 15:11

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Golpe a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: ¿habrá retaliaciones por muerte de ‘Cholo’?

El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, conversó con 6AM W sobre el operativo de la Policía en el cual murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’.

Golpe a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: ¿habrá retaliaciones por muerte de ‘Cholo’?

Golpe a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: ¿habrá retaliaciones por muerte de ‘Cholo’?

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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