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“Él era solo un campesino”: familia de joven que murió en operativo contra alias ‘Cholo’

Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años, murió durante el operativo desarrollado en la Sierra Nevada contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’.

Sus familiares aseguran que el joven era campesino y que no pertenecía a ningún grupo criminal. El Ministerio de Defensa confirmó su identidad y señaló que la Fiscalía y Medicina Legal deberán esclarecer las circunstancias del caso.

Franklin Quintero, hermano de Ricardo Andrés, afirmó que el joven pertenecía a una familia de agricultores y rechazó las versiones que lo relacionan con estructuras criminales.

“Mi hermano, Ricardo Andrés era campesino, agricultor, igual que yo igual que toda mi familia, somos cuatro hermanos, todos ellos somos agricultores y campesinos. Ricardo Andrés se dedicaba a las lavadores del campo, estaba trabajando por ahí cerquita, cuando pasaron lo sucedido”.

Quintero también cuestionó las versiones que relacionan a su hermano con alias ‘Cholo’ y alias ‘Pinocho’, y aseguró que su padre es otra persona.

“A él me lo quieren pasar por hijo de alias Cholo, y supuesto hijo también de Pinocho donde su verdadero papá es Jos Alfredo Martinez Gutiérrez que es profundo y vive en Valledupar, Cesar. Ricardo no tenía nada que ver era simplemente un civil un campesino”.

Según el relato entregado por su hermano, Ricardo se encontraba realizando actividades relacionadas con el campo cuando se produjo el operativo.

“Él lo llamaba a trabajar él como que estaba recogiendo algunos animales cuando se presentó se presentó al operativo”.

La familia reclama la entrega del cuerpo

Los familiares también denunciaron dificultades para recibir el cuerpo del joven y señalaron que llevan varios días esperando una respuesta de las autoridades.

Lucas Rodríguez, tío de Ricardo Andrés, manifestó que la familia se trasladó hasta la Fiscalía en Barranquilla para intentar avanzar en el proceso de entrega del cuerpo.

“Estamos aquí en la Fiscalía aquí en Barranquilla porque allá en la morgue nos dijeron que nos tienen que entregar un papel porque aquí era para firmarlo y para entregarnos el cuerpo pero ya van cuatro días ya y no nos dan solución de nada”.

El familiar aseguró que, según les han informado, el procedimiento ha tenido varios obstáculos.

“Nos sacan una excusa nos mandan por un lado, nos mandan por otro pero siempre nos están poniendo una traba y no nos entregan los cuerpos”.

Rodríguez pidió que se agilice la entrega de los cuerpos a las familias de las personas fallecidas durante el operativo.

“Entonces nosotros queremos que nos entreguen el cuerpo de Ricardo y de las demás familias de los que están ahí porque no han entregado a nadie”.

Finalmente, explicó que el propósito de la familia es poder trasladar a Ricardo para realizar sus exequias.

“Entonces queremos que nos entreguen el cuerpo de Ricardo Andrés para nosotros a la cristiana sepultura”.

¿Qué respondió el Ministerio de Defensa?

Ante las versiones surgidas después del operativo, el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que confirmó que Ricardo Andrés Rodríguez Martínez fue identificado como una de las personas fallecidas durante la operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidas como ‘Los Pachenca’.

La entidad señaló que, según el proceso de verificación adelantado por las autoridades, no existe una afirmación oficial de la Fuerza Pública que indique que Rodríguez fuera hijo de alias ‘Pinocho’. El Ministerio calificó esas versiones como carentes de sustento oficial.

El comunicado también precisó que será la Fiscalía General de la Nación, junto con los peritos de Medicina Legal, la encargada de esclarecer los hechos y establecer las circunstancias relacionadas con las personas que se encontraban en el lugar donde se desarrolló el operativo.

El Ministerio de Defensa manifestó, además, que mantendrá su colaboración con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de lo ocurrido y rechazó las versiones que, según la entidad, puedan distorsionar los hechos.

Mientras avanza la investigación, la familia de Ricardo Andrés Rodríguez insiste en que el joven era un campesino y reclama que su cuerpo sea entregado para poder darle sepultura.